Nostaljik oyun tutkunlarına müjde: DRM'siz oyunlar Kazeta ile hayat buluyor

Kazeta, ChimeraOS'un geliştiricisi Alesh Slovak tarafından tanıtılan, Linux tabanlı yeni bir işletim sistemidir. Amacı, 1990'ların konsol oyun deneyimini modern PC'lere taşımaktır. Kazeta, özellikle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için oyun başlatma, kaydetme ve kapama işlemlerini basitleştirerek, eski oyun konsollarının kullanım kolaylığını modern teknolojiyle birleştirmeyi hedefliyor.

KAZETA'NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

DRM'siz Oyun Desteği: Kazeta, GOG ve itch.io gibi platformlardan alınan DRM'siz oyunları destekliyor. Bahis konusu oyunlar, SD kartlar gibi harici depolama birimlerine yüklenerek "kartuş" haline getirilir ve Kazeta tarafından tanınıyor.

Hesap ve İnternet Bağımsızlığı: Kazeta, kullanıcıların oyun oynaması için herhangi bir hesap açmalarını veya internet bağlantısı kurmalarını gerektirmez. Sistem, sadece kartuşu takıp açmak kadar basittir.

Veri Koruma: Oyun kartuşları salt okunur olarak işlenir ve oyun verileri ayrı olarak saklanır. Bu sayede oyunlar bozulmadan ve her zaman erişilebilir şekilde korunur.

Retro BIOS Menüsü: Kartuşsuz başlatıldığında, Kazeta, 90'ların ikinci yarısındaki oyun konsollarına benzer bir retro tarzı BIOS menüsüne girer. Bu menüde oyun kayıtları yönetilebilir.

KAZETA'NIN GELİŞİM SÜRECİ VE FELSEFESİ

Alesh Slovak, Kazeta'yı geliştirirken, modern dijital oyun platformlarının karmaşık yapısından ve dijital medya bağımlılığından rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. Eski fiziksel oyunları ve sistemleri toplamanın daha keyifli bir deneyim sunduğunu fark etti. Ayrıca, dijital oyun koleksiyonlarının gelecekteki erişilebilirliğinden endişe duyarak, bu koleksiyonları koruma amacını güttü.

KAZETA KİMLER İÇİN UYGUN?

Kazeta, teknik bilgiye sahip olmayan ve basit bir oyun deneyimi arayan kullanıcılar için idealdir. Ancak, sistemin kurulumu ve oyun kartuşlarının hazırlanması belirli bir çaba gerektirir. Bu nedenle, nostaljik bir deneyim arayan, eski oyunları seven ve dijital bağımsızlık isteyen kullanıcılar için önerilir.