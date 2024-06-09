Nostradamus'un korkutucu 2024 kehanetleri

Nostradamus, yaşamı boyunca memleketi Fransa'da doktor ve gökbilimci olarak tanındı. Fakat onun adını küresel boyutlara taşıyacak olan 1555'te yayınlanan Les Prophéties adlı külliyatındaki esrarengiz, gizemli kehanetleri oldu.

Nostradamus, söz konusu eserinde 3797 yılına kadar insanlığı etkileyecek olan olayları tek tek yazdığını söylüyor. Nostradamus'un kehanetleri inanılmaz derecede şifrelidir ve şüpheciler, onun tahminlerini, sanki belirli olayları doğru bir şekilde öngörmüş gibi yorumlamanın kolay olduğunu savunurlar. Nitekim 2024 öngörüleri söz konusu olduğunda sözlerini dünya sahnesinde olup bitenlerle eşleştirip, olabileceğini düşündüğü sonuca varmak çok fazla çaba gerektirmiyor. İşte analistlerin onun yazılarından çıkardığı 2024 tahminlerinden dördü.

Birçok analistin belirttiği gibi, Nostadamus'un bazı kehanetlerinde, kesinlikle küresel ısınmanın yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalan bir dünyadan bahsediyor. Uzmanlar tam da bu noktada Nostradamus'un bahsettiği "büyük bir kuraklık" öngörüsünün yanı sıra kaynayan denizleri, nehirleri ve gölleri anlatan bir dörtlüğe dikkat çekiyorlar. Dahası bunun, dünyanın daha büyük bir kısmının insanlar ve hayvanlar için yaşanamaz hale gelmesine yol açacak iklim değişikliğini öngördüğünün kanıtı olduğunu öne sürüyorlar. Bilimsel veriler de artan deniz sıcaklıklarının deniz yaşamına zarar verdiğini doğruluyor. Smart Rain gibi bilimsel tahminciler de özellikle Kuzeybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 için gerçekten de bir kuraklık öngörüyor.

COVID-19 salgınından bu yana, küresel haber gündemine savaşlar hakim oldu. Şubat 2022'de Rusya Ukrayna'yı işgal ederek süper güç ile Batı arasındaki gerilimi Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek noktasına çıkardı. Her ne kadar Rusya görünüşte komşusunun birkaç gün içinde geri çekilmesini beklese de, Batı'nın desteğiyle Ukrayna dikkate değer bir direnç sergiledi ve çatışmanın yakın zamanda çözülmesi pek mümkün görünmüyor.

2023 sonbaharında ise İsrail, saldırının ardından Hamas'a savaş ilan etti. İsrail saldırıları Gazze Şeridi'nin yoğun bombardımanına ve binlerce kişinin ölmesine yol açtı. Nostranamus analistleri, kahinin özellikle büyük bir deniz savaşının gerçekleşeceğini öngörmesiyle, 2024 için daha fazla çatışma öngördüğünü iddia ediyor. Mario Reading'in dilimize Nostradamus Kehanetleri diye kazandırılan kitanında "iki büyük müttefik güç" tarafından başlatıldığına inandığı "felaket bir savaşı" anlatan bir kehanetin altını çiziyor. The Jerusalem Post da dahil olmak üzere bazıları, bu kehanetin Çin ile NATO arasında bir çatışmaya işaret ettiğini ve Reading'in analizi ışığında ele alındığında yeni bir Çin-Rusya anlaşmasının doğuşunun beklenebileceğini iddia ediyorlar.

İngiliz monarşisi, uzun süredir hüküm süren Kraliçe II. Elizabeth'i 2022'de 96 yaşında kaybetti. The Jerusalem Post'ta çıkan bir habere göre Nostradamus bu tarihi de doğru tahmin etmişti. III. Charles, monarşinin yeni kralı olurken, kraliyet gözlemcileri onun taç giyme töreni için Mayıs 2023'e kadar beklemek zorunda kaldı.

Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor olmasına rağmen İngiliz Kraliyet Ailesi, en azından Nostradamus'a göre 2024'te daha da fazla çalkantı yaşayacak. Mario Reading'in adlı geçen eserinde, "felaket verici bir savaş" öngören satırlarından sonra yer alan dörtlükteki "Kısa süre sonra yeni bir Kral gelecek. Kim uzun bir süre boyunca dünyayı yatıştırabilir ki? Yeni kral de bunu başaramayacak" ifadelerine dikkat çekiyor. Bazıları bunu, Charles'ın tahttan feragat etmeyi ve daha uzun ömürlü olabilecek bir hükümdara yer açmayı seçeceği anlamına geldiğini yorumlarken diğer uzmanlar ise başka bir dörtlüğe dikkat çekerek yeni kralın tahttan zorla indirileceğini öngörüyor.

İngiltere monarşisinde III. Charles'tan sonra sırada oğlu Prens William'a geçiyor olsa da, bazı analistler "krallık alameti olmayan" birinin tahta geçeceği iddiasına dikkat çekerek, bunun Prens Harry'nin iktidara geleceği anlamına geldiğini öne sürüyor.

Nostradamus, 2024'te bir başka değişikliği daha işaret ediyor. Bazılarına göre Katolik Kilisesi de yeni bir figürün ortaya çıkacağına tanıklık edecek. Papa Francis'in Aralık 2024'te 88 yaşına gireceği göz önünde bulundurulduğunda bu öngörünün çıkması oldukça muhtemel gözüküyor.

Nostradamus uzmanları, 2013 yılında selefinin istifasının ardından Vatikan'ın en yüksek makamına yükselen halihazırdaki Papa'nın 2024 yılında öleceğini ve yerine genç bir Romalının geçeceğini iddia ediyorlar. Bakalım zaman bir kez daha Nostradamus'u haklı çıkartacak mı?