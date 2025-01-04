Not bırakarak otel odasında canına kıydı

Olay, İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi Sarısaltık Sokak üzerinde bulunan bir otelde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, bir süre haber çıkmayan M.E'ye bakmak için otel çalışanları odasına gitti. Çalışanlar M.E'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk ilk incelemesinin sonrasında M.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından M.E'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

M,E'nin arkasından not bıraktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.