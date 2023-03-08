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Noter ücretlerine zam mı geldi? 2023 noter ücretleri ne kadar oldu?

Noterlerde yapılan ücretlerde değişikliğe gidildi. Buna göre noterlerde yapılan işlemlerden tahsil ücretlerine zam yapıldı. Peki, noter ücretlerine zam mı geldi? 2023 noter ücretleri ne kadar oldu?

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:54
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Noter ücretlerine zam mı geldi? 2023 noter ücretleri ne kadar oldu?

Noter ücretlerine zam mı geldi? 2023 noter ücretleri ne kadar oldu?
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Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre noter ücretlerine zam geldi. Buna göre noter işlemlerinden alınan ücretler değişti. Peki, noter ücretlerine zam mı geldi? 2023 noter ücretleri ne kadar oldu?

Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere zam geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacaklar.

2023 NOTER ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre yeni fiyatlar belirlendi.

8 Mart'tan itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacak. Bu ücret 500 TL'den az, 4,000 TL'den fazla olamayacak.

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL'den 17.32 TL'ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391.91 TL'den 783.82 TL'ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11.88 TL'den 23.76 TL'ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3.71 TL'den 7.42 TL'ye çıkarıldı.

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