Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi eski Fransız futbolcu Pascal Nouma, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı ''Ne Olursan Ol Rahat Ol''a özel açıklamalarda bulundu.

'BABAM ÖLMÜŞ GİBİ HİSSETTİM'

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'dan bahseden Nouma, “Stada geldiğim gün, ‘Ne haber evlat?’ dedi. Bana evlat demesi, orada anladım ne kadar büyük biri olduğunu. Ne zaman öldüğünü duydum, kanım çekildi. Kendimi babam ölmüş gibi hissettim. Bence bütün Türkiye de öyle hissetti” diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÖLMEK İSTİYORUM'

Futbolu bıraktıktan sonra her fırsatta sevgisini ifade ettiği Türkiye'de yaşayan Nouma, “Fransa’da doğdum ama Beşiktaş beni Türkiye’ye getirdi ve ben bir daha geri gitmedim. 53 yaşındayım; hayatımın büyük kısmı artık burada geçti. Türkiye’de yaşıyorum, Türkiye’de ölmek istiyorum. Beşiktaşlıyım, İstanbulluyum ve bu ülkeyi çok seviyorum.” dedi.

'ATATÜRK VE SÜLEYMAN SEBA İDOLLERİM'

Ayrıca idollerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Süleyman Seba olduğunu açıklayan Pascal Nouma sebebini ise şöyle anlattı:

“Atatürk’ün fotoğraflarını gördüm, ‘Bu adam kim?’ dedim ve okumaya başladım. O dönemde ne nükleer silah var ne büyük teknoloji. Sadece atlar, askerler. Bu şartlarda ülkeyi kurtarmış. Bir de inanılmaz şık. Kıyafetleri bugün bile moda haftasında yürür gibi. Vizyonu, karizması, gücü. Benim için ikisi de karakter ve duruş demek.”

'KANSERDEN SONRA HAYATIM DAHA GÜZEL OLDU'

Yıllar önce mücadele ettiği kas kanseriyle ilgili de konuşan Pascal Nouma, “2003’te kas kanseri oldum. Kemoterapi ve radyoterapi gördüm. Doktorlar, ‘Bu kanserde yüzde 98 insan ölüyor, yüzde 2 yaşıyor’ dedi. Ben o yüzde 2’lik taraftayım. Kanserden sonra hayatım daha güzel oldu. Hayatın değerini anladım. Her gün için şükrediyorum” dedi.