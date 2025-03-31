Novak Djokovic finalde 19 yaşındaki rakibine yenildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Novak Djokovic finalde 19 yaşındaki rakibine yenildi

Tarihin en büyük tenisçilerinden biri olarak gösterilen Novak Djokovic büyük şok yaşadı. Sırp raket, Miami Masters’ın finalinde 19 yaşındaki rakibine yenilerek kupayı kaçırdı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası'nın finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.

Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.

Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.

Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.

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