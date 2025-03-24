Novak Djokovic tarihe geçti: Böylesini başarabilen yok

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Novak Djokovic tarihe geçti: Böylesini başarabilen yok

Tenis dünyasının en büyük isimlerinden Novak Djokovic tarihe geçti. Sırp tenisçinin başarısını yakalayabilen başka bir sporcu bulunmuyor.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında 411. galibiyetiyle İspanyol raket Rafael Nadal’ı geride bıraktı. 37 yaşındaki Sırp sporcu, Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek 411. maç galibiyetini elde etti ve rekora imza attı.

İspanyol raket Nadal, 410 galibiyetle listenin 2. sırasında yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda yarın İtalya'dan Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.

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