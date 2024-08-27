Novak Djokovic'ten şoke eden itiraf

ABD Milli Takımı, finalde ev sahibi Fransa'yı yenerek 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazandı. Ancak, yarı finalde Sırbistan'a karşı büyük zorluklar yaşadı ve elenmenin eşiğine geldi.

Yarı final maçının ardından birçok Sırp taraftar, hakem kararlarından şikayet ederek, asıl kazananın kendileri olması gerektiğini savundu. Görünüşe göre, Novak Djokovic de bu görüşü paylaşıyor.

New York'ta Amerika Açık turnuvası için bulunan Djokovic, bir basın toplantısında Olimpiyat yarı finali hakkında sorulan bir soruyu yanıtladı. Djokovic, maçı kazanmaları gereken tarafın Sırbistan olduğunu belirtti:

"BİZ KARŞI KAYBETMENİZ LAZIMDI"

Yarı finalde bize karşı çok şanslıydınız, normal şartlarda bizim kazanmamız gerekiyordu. Altın madalya için tebrikler ama bize karşı kaybetmeliydiniz. Sizi elenmenin eşiğine getirdik, son çeyreğe 13 sayı farkla önde girdik.

Sonrasında 'rüya takım' etkisini gösterdi ve maça geri döndü. Yine de her şeye rağmen takımımızla gurur duyuyoruz, bu her zaman geçerli. İnanılmaz bir Olimpiyat turnuvasını geride bıraktılar. Ülkemizde basketbol yıllardır bir numaralı spor, büyük bir basketbol kültürüne sahibiz. Ayrıca tarihi kulüplerimiz var, bu yüzden ülke olarak çok mutluyuz.