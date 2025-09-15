Novartis’ten 5,7 milyar dolarlık anlaşma

Novartis, bağışıklık sistemi aracılı hastalıkların tedavisine yönelik ilaç geliştirme sürecinde ABD merkezli Monte Rosa Therapeutics ile iş birliği yaptı. Anlaşmaya göre Monte Rosa, 120 milyon dolar peşin ödeme alacak. Hedeflere ulaşıldıkça devreye girecek ek ödemeler ve telif haklarıyla birlikte toplam anlaşma bedeli 5,7 milyar dolara kadar çıkabilecek.

MONTE ROSA HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Monte Rosa’nın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 65 değer kazandı. Bu yükseliş, yatırımcıların iş birliğine duyduğu güveni ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yönelik yeni tedavilere olan ilgiyi ortaya koydu.

AI DESTEKLİ İLAÇ GELİŞTİRME

Monte Rosa, yapay zekâ tabanlı platformunu kullanarak hastalığa neden olan proteinleri hedef alan ve parçalanmalarını sağlayan “degrader” adı verilen küçük moleküller geliştirecek. Novartis ise bu molekülleri klinik deneme aşamasına taşıyıp ticarileştirme sürecini üstlenecek.

İKİNCİ İŞ BİRLİĞİ

Bu anlaşma, iki şirketin ilk ortaklığı değil. Geçtiğimiz yıl taraflar, otoimmün ve iltihabi hastalıkların tedavisine yönelik “MRT-6160” adlı molekül üzerinde de bir anlaşmaya imza atmıştı. Ayrıca Novartis, bu ayın başında Çinli Argo Biopharmaceuticals ile 5,2 milyar dolarlık kalp ilaçları üzerine bir iş birliği daha gerçekleştirmişti.

BAĞIŞIKLIK HASTALIKLARINA YENİ UMUT

Bağışıklık sistemi aracılı hastalıklar, vücudun kendi dokularına saldırmasıyla ortaya çıkıyor ve tedavisi oldukça güç kabul ediliyor. Novartis–Monte Rosa iş birliği, bu alanda milyonlarca hastaya umut verecek yeni tedavi seçenekleri doğurabilir.