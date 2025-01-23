Now TV Haber Spikeri isyan etti: "Sevgili Erdoğancılar sakin olun"

NOW TV'de hafta sonu haberleri sunucusu Ozan Gündoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. 79 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını sonrası sorumlunun kim olduğu yönündeki çıkan tartışmalara değinen Gündoğdu mesajında AKP'lilere seslendi.

Gündoğdu paylaştığı mesajında, "Erdoğancı gazeteciler fazla panik yapıyor. Sevgili Erdoğancılar, diyelim ki facianın sorumlusu bakanlık olsun, ne fark eder? Halkımızın ekseriyeti 6 Şubat’a bile bir şey dememiş, onbinlerini betona gömmüş, Kartalkaya’nın hesabını mı soracak, rahat olun… Zorbalık hüküm sürüyor, haklının bir önemi yok. Sakin olun, çok güçlüsünüz çok, haklı olmanıza gerek yok" dedi.