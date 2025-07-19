NOW TV’de artık futbol zamanı

NOW TV, yavaş yavaş kabuğunu kırıyor. Dizi, sinema, yaşama dair programların yanı sıra farklı formatlardaki yapımlarla da izleyicisine sürpriz yapmaya başladı. Bunca yıldır, kanalda spor programının eksikliğini hep hissetmiştik. Artık, o eksiklik gideriliyor.

Spor dünyasının sevilen ismi Ersin Düzen, yeni adresi NOW Spor’da doyumsuz bir futbol şöleni yaşatacak. Tecrübeli sunucu Ersin Düzen; Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan ile Türkiye ve Avrupa liglerinden maç analizleri, transfer haberleri, son dakika bilgileri, özel konuklarıyla Pazar akşamı saat 23.00’te spor tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolun gündemini belirlemeye hazırlanan NOW Spor, programlarıyla sezona damga vuracağa benziyor. Alternatif arayanlara duyurulur.

Nostaljik hüznün ‘Yaz’ı geldi

Müzik sektöründe yaz yaklaşırken ya da yaz geldiği zaman herkeste bir hareketli şarkı çıkarma telaşı olur. Oysa, yazın hep enerjik şarkılar dinlenmez. Ruhumuzu dinlendirmek için zaman zaman slow şarkılara da ihtiyaç duyarız. İşte onlardan birisine imza atmış Mahsun Kırmızıgül.

Yeni şarkısı ‘Yaz’ı A1 Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Mahsun Kırmızıgül’e ait şarkının düzenlemesini Kırmızıgül, Emre Bayer ile yapmış. Alişan Günay Yıldırım’ın yönetmenliğinde eserin ruhuna uygun da bir klip çekilmiş. Ayrılığın ardından gelen içsel hesaplaşmayı ve yaz aylarının nostaljik hüznünü güçlü sözlerle anlatan şarkı, gözünü müzik listelerinde zirveye dikti.

Mahsun Kırmızıgül’ün hem eski hayranlarını selamladığı hem de yeni nesil müzikseverlerle bağ kurduğu bir köprü niteliği taşıyan ‘Yaz’ı keyifle dinledim.

‘Kardeş Takımı 3’ göreve hazır

Çocukların ve ailelerin büyük ilgiyle takip ettiği ‘Kardeş Takımı’ serisi, yepyeni bir macerayla beyaz perdeye dönüyor. TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen serinin üçüncü ve son filmi, izleyicileri hem tanıdık kahramanlarla buluşturacak hem de yeni sürprizlerle şaşırtacak.

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği, senaryosunu Elif Dede’nin kaleme aldığı filmin çekimleri son kez başladı. Başrollerde yer alan Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar bir kez daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri merkeze alan ‘Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk’, sevimli bir ajan ailesinin sürükleyici hikâyesini sinema salonlarına taşıyacak.