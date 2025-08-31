NOW TV'de sürpriz ayrılık. Yıllar sonra veda etti

FOX Türkiye'nin (şimdi NOW TV) kuruluşunda büyük emeği olan, kanalın kuruluşunun temel taşlarından Engin Güner hisselerini devrederek Kıdemli Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrıldı.

2007 yılında yayına başlayan FOX Türkiye'nin (şimdi NOW TV) kuruluşunda ve Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olmasında büyük emeği olan, kanalın kuruluşunun temel taşlarından Engin Güner hisselerini TWDC FTA Medya Eğlence ve Ticaret Limited Şirketi’ne devrederek kanalın kuruluşundan bugüne kadar üstlendiği Kıdemli Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrıldı.

Medya Radar'ın haberine göre ayrılık sonrası konuşan Engin Güner, “Türkiye'ye en ihtiyacı olan bir dönemde hiçbir önemli gelişmeyi görmezden gelmeden, sadece doğruları, gerçekleri, objektif bir şekilde sunan bu kanalı kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyor ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ENGİN GÜNER KİMDİR?

1942 doğumlu Engin Güner İstanbul Erkek Lisesi ve ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Bir süre sanayi kuruluşlarında müdürlükten sonra Avrupa Konseyinde 18 yıl uluslararası yöneticilik yapmıştır. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın daveti ile yurda dönen Güner, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü, daha sonra 19. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. ANAVATAN Partisi MKYK (Merkez Karar Yürütme Kurulu),TBMM Dış İşleri Komisyonu üyeliği ve Avrupa Konseyi'ne katılan TBMM heyeti Başkanlığı ve AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Batı Avrupa Birliği Asamblesi üyeliği yapmıştır. Yönetim Kurulları üyeliği ve Öğretim üyeliği de yapan Güner'in “Özallı Yıllarım” adlı bir kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.