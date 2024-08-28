NOW TV'den iddialı başlangıç. Kızıl Goncalar'a katılan yeni karakterler belli oldu

Gold Film, NOW TV için çektiği "Kızıl Goncalar" dizisinin yeni sezon çekimlerine cuma günü başlıyor. Dizinin yeni sezonunda katılan yeni karakterlerle birlikte heyecan dolu anlar izleyicileri bekliyor. Yeni karakterlerin dizinin dinamiklerine katacağı heyecan ve merakla beklenen yeni sezon, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıl Goncalar dizisi geçen sezonun fark yaratan dizilerinin başında geliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizi yeni sezon hikâyeleriyle de seyirciyi sarsmaya devam edecek. Dizinin birinci bölümü sezon finalinin kaldığı yerden başlayacak. Meryem hapishaneye düştükten sonra bir dizi olay yaşanırken, Vahid’in (Tolga Tekin) Cüneyd’e (Mert Yazıcıoğlu) karşı Zeynep’i (Mina Demirtaş) kullanarak almaya çalıştığı akıl almaz intikam çok şaşırtacak.

Birinci bölümün sonlarına doğru 10 aylık zaman atlaması yaşanacak. Yine çok konuşulacak, yine çok tartışılacak olayların işleneceği diziye Kevser ve Lokman karakterleri katılacak. İki yeni oyuncuyla ilgili görüşmeler sürüyor.