NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu

Normal şartlarda Eylül'ün ilk haftasında ekranda olması beklenen Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi değişti.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINDA?

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonunun 30 Eylül'de başlayacağını, çekimlere önceden başlayıp en az 2 bölüm stok yapacaklarını duyurdu.

Dizide, zaman atlaması yaşanacak ve hikâye kaldığı yerden devam edecek. Ödüllü oyuncu Tolga Tekin diziye katılırken, iki oyuncu ayrılacak.

Ayrıca, Meryem karakterinin hapishanede yeni bir arkadaş edineceği ve bu rolü kimin canlandıracağının yakında açıklanacağı belirtildi.

CÜNEYD BAMŞBAŞKA BİRİ OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan tarikattan ayrılan Cüneyd efendinin bambaşka biri olarak diziye geri döneceği öğrenildi. Dizide karaktere Mert Yazıcıoğlu can veriyor.