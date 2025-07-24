NOW TV’nin dizilerine finalsiz veda mı?

NOW TV’nin yaz dizisi ‘Çift Kişilik Oda’nın kaçıncı bölümde final yapacağı belli olmasına rağmen ekranlara veda edeceği tarih henüz netleşmedi.

İlk bölümü 22 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkan dizi, yeterli reklam alamadığı gerekçesiyle bir türlü yayınlanmıyor. Bugüne kadar 6 bölümü ekrana gelen dizi, 8. bölümde final yapacaktı. Çekimleri tamamlanan dizinin başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyordu. Öte yandan kanalın diğer dizisi ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’in de akıbeti belirsizliğini koruyor. Geçen sezondan devam eden, kadrosunun büyük bölümü değiştirilerek yaz döneminde de devam etmesi planlanan ancak istenilen reyting başarısını elde edemeyince final yapmasına karar verilen bu dizi için de reklam alamadığından dolayı yeni bölümlerinin yayınlanmadığı ve final tarihinin uzadığı konuşuluyor. Dizi, 37 bölüm yayınlanmış ve 40. bölümde final yapması bekleniyordu.

Umarım, dizilerin yeni bölümleri tez zamanda yayınlanır ve yeni sezona kalmazlar ya da yayından kaldırılarak finalsiz veda etmiş olmazlar.

‘Ayşe Tatile Çıktı’nın çekimleri başladı

Lacivert Medya imzalı ‘Ayşe Tatile Çıktı’ filmi, 1958–1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin kalp acıtan insan hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak.

Lefkoşa’da çekimlerine de Kıbrıs Harekâtı’nın 51. yıldönümünde başlanan filmin yapımcılığını Coşkun Özer üstlenirken yönetmen koltuğunda senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturuyor. 28 Kasım’da vizyona girmesi beklenen filmin başrollerinde Emre Bey ve Almida Ada yer alırken kadroda Didem İnselen, Selen Öztürk, Renan Bilek, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Tugay Mercan, Şemsi İnkaya, Doğukan Polat, Onur Atilla, Yusuf Çim, Macit Koper gibi isimler bulunuyor.

Film, 1958’de Lefkoşa’da yaşayan idealist bir öğretmen olan Ali’nin hikâyesine odaklanıyor.

Tacittin Yalçın da YouTube kanalı açtı

‘Sanat engel tanımaz’ sloganıyla yola çıkan ses sanatçısı Tacittin Yalçın, yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak YouTube kanalı açanlar kervanına Tacittin Yalçın da katıldı. Yalçın, bundan sonra kendi adını taşıyan kanalda şarkılarına çektiği tüm klipleri yayınlayacak. ‘Anneciğim’, ‘Tarsusi’, ‘Tantuni’, ‘Babalar’, ‘Çukurova Yangın Yeri’, ‘Baba’ gibi çok sayıda şarkıya imza atan Tacittin Yalçın, bugüne kadar imzası bulunan bütün şarkılarını da tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Aranjör ve klip yönetmeni Notaların Efendisi Sedat Sakarya’nın yönetmenliğinde çalışmalarını sürdüren Tacittin Yalçın, önümüzdeki günlerde yine dinleyicilerine yeni şarkılarıyla sürpriz yapmaya hazırlandığını söyledi.