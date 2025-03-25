NOW TV'nin en sevilen dizisiydi! Final kararı herkesi derinden sarsacak

Özcan Deniz ve Özgü Namal gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren NOW TV'nin dikkat çekici yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı öğrenildi. Dizinin Mayıs ayında ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Dizinin yapım ekibinden veya kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmese de, edinilen bilgilere göre Kızıl Goncalar, Mayıs ayında yayınlanacak son bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Kızıl Goncalar, yayınlandığı ilk günden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Özellikle Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolleri paylaştığı dizi, farklı yaşam tarzlarına sahip iki insanın kesişen hayatlarını konu alıyordu.

Dizinin final yapma kararı, izleyiciler arasında üzüntüyle karşılanırken, dizinin nasıl bir sonla ekranlara veda edeceği ise merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde dizinin final tarihi ve detayları ile ilgili resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

GERİYE KAÇ BÖLÜM KALDI?

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmenliğini Ömür Atay’ın yaptığı, senayrosunu Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı, NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi 2.sezon final yapacağını açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 3 bölüm sonra final yapacak. Kızıl Goncalar dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle 1 hafta ekrana gelmeyecek.