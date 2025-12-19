Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin NOW TV’nin iddialı dizisi ‘Sakıncalı’ ekranlara veda etti: Özge Özpirinçci ve Salih Bademci ikilisi yetmedi!

NOW TV’nin iddialı dizisi ‘Sakıncalı’ ekranlara veda etti: Özge Özpirinçci ve Salih Bademci ikilisi yetmedi!

NOW TV’nin iddialı dizisi “Sakıncalı”, Özge Özpirinçci ve Salih Bademci başrolünde olmasına rağmen düşük reytingler nedeniyle 5. bölümde final yaptı. Çarşamba rekabetinde “Eşref Rüya”, “Sahipsizler” ve “Kuruluş Orhan” karşısında tutunamadı.

Son Güncelleme:
NOW TV’nin yeni dizilerinden “Sakıncalı” da reytinglere yenik düştü.

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaştığı dizi, önceki akşam yayınlanan 5. bölümüyle Total’de 1.62 reytingle 23., AB’de 1.42 reytingle 21. ve ABC1’de 1.65 reytingle 20. sırada yer alarak ekrana veda etti.

Yanlış yayın günü seçimi de bunda etkili oldu.Salih Bademci ve Özge Özpirinçci, oyunculuklarıyla her zaman dikkat çeken isimler olsa da bu sefer televizyonda beklenen başarı gelmedi.

Kısa süre de olsa ikiliyi dijital platformdan sonra televizyonda görmek keyifliydi. “Sakıncalı” da erken final yapan diziler kervanına katıldı.

SAKINCALI DİZİSİ

Sakıncalı, çocuğunu trajik bir şekilde kaybeden Süreyya'nın (Özge Özpirinçci) hikayesini anlatıyor. Süreyya, oğlu Can'ın ölümünden sonra kocasının şirketinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karıştığını öğrenir.

Bu keşif, onu adalet arayışı ile intikam duygusu arasında bırakır. Dizi, kayıp, öfke, vicdan, annelik ve kadın dayanışması temalarını işleyen dramatik bir gerilim yapımıdır. Güçlü bir kadının yeniden doğuşu ve karanlık sırlarla yüzleşmesini merkezine alır.

Başlıca Karakterler ve Oyuncular:

• Süreyya - Özge Özpirinçci (Çocuğunu kaybeden, intikam peşindeki güçlü kadın)

• Çetin - Salih Bademci (Mafya bağlantılı gizemli karakter)

• Diğer önemli oyuncular: Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ (Aslı Ömağ), Ali Mavi Yücel, Gurur Çiçekoğlu.

Künye (Yapım Bilgileri):

• Yapım Şirketi: Gold Film (Yapımcı: Faruk Turgut)

• Senaryo: Ayça Üzüm

• Yönetmen: Arda Sarıgün

• Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025'te başladı, her Çarşamba akşamı yayınlandı.

• Çekim Yerleri: İstanbul'un çeşitli bölgeleri (Beşiktaş, Eminönü, Galata, Beykoz vb.)

Dizi, düşük reytingler nedeniyle yalnızca 5 bölüm sürdü ve 17 Aralık 2025'te final yaptı.

