NOW’ın başarısının sırrı
NOW TV, yeni sezonun açılışını Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde Tersane İstanbul’da verdiği görkemli bir partiyle yaptı. Geceye deyim yerindeyse yıldız yağdı.
Kanalın mevcut devam eden ve başlayacak olan yapımlarında yer alan isimlerin büyük çoğunluğu gecedeydi. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, kanalın yeni sezonda da birbirinden iddialı içerikleriyle yine çok konuşulacağını müjdeledi. Türk Rock Müziği’nin efsane isimlerinden Teoman’ın sahne aldığı partide davetliler, gönüllerinde eğlendiler. Dillere pelesenk olan birbirinden şahane şarkılarını sevenleri için söyleyen Teoman, performansıyla rockseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
NOW’ın sezona böylesi güzel bir partiyle başlaması, ekip ruhunu yansıtıyor. Sadece kanal çalışanlarının değil; kanalda ekrana gelecek yapımlardaki isimlerin de partide yer alması, ekip olmanın en büyük göstergesidir. Kanalın başarısının sırrı da budur. NOW’a bol reytingli bir sezon diliyorum.
‘Severim’ gün yüzüne çıktı
Merhum sanatçı Özkan Uğur’un daha önce hiç yayınlanamayan ‘Severim’ şarkısı, vefatının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra ailesi tarafından sevenleriyle buluşturuldu.
Sözleri Aysun Aslan Uğur’a, müziği Özkan Uğur’a ait şarkının düzenlemesi Fahir Atakoğlu imzası taşıyor. Yıllar sonra gün yüzüne çıkan şarkı, hoş bir sürpriz oldu.
‘Severim’i keyif alarak dinledim. Bu vesileyle Özkan Uğur’u saygıyla anıyorum.
‘Şen Makas’ perde açıyor
İnteraktif komedi ‘Şen Makas’, bu sezon da tiyatroseverleri güldürmeye eğlendirmeye devam edecek.
Ekim ayında Türkiye’nin birçok şehrine gidecek olan oyunun kadrosunda Melek Baykal, Jess Molho, Fatih Gülnar, Özgür Yetkinoğlu, Selim Tezin ve Müge Kement rol alıyor. Amerikan Tiyatro Tarihi’nin en uzun süreli oynanan komedisi olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren ‘Şen Makas’, Türkiye rekorunu bu yıl kırmaya aday bir oyun olacağa benziyor.
Oyun, 13 Ekim’de Bursa Baob Sahne’de, 17 Ekim’de Bodrum-Herodot Kültür Merkezi’nde, 18 Ekim’de Manisa Yunus Emre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda, 19 Ekim’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 20 Ekim’de İstanbul Trump Sahne’de, 23 Ekim’de Ankara MEB Şura’da, 24 Ekim’de Samsun Tiyatro Festivali’nde, 25 Ekim’de Ordu Atatürk Kültür Merkezi’nde perde açacak.