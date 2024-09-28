NOW’ın başarısının sırrı

NOW TV, yeni sezonun açılışını Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde Tersane İstanbul’da verdiği görkemli bir partiyle yaptı. Geceye deyim yerindeyse yıldız yağdı.

Kanalın mevcut devam eden ve başlayacak olan yapımlarında yer alan isimlerin büyük çoğunluğu gecedeydi. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, kanalın yeni sezonda da birbirinden iddialı içerikleriyle yine çok konuşulacağını müjdeledi. Türk Rock Müziği’nin efsane isimlerinden Teoman’ın sahne aldığı partide davetliler, gönüllerinde eğlendiler. Dillere pelesenk olan birbirinden şahane şarkılarını sevenleri için söyleyen Teoman, performansıyla rockseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

NOW’ın sezona böylesi güzel bir partiyle başlaması, ekip ruhunu yansıtıyor. Sadece kanal çalışanlarının değil; kanalda ekrana gelecek yapımlardaki isimlerin de partide yer alması, ekip olmanın en büyük göstergesidir. Kanalın başarısının sırrı da budur. NOW’a bol reytingli bir sezon diliyorum.

‘Severim’ gün yüzüne çıktı

Merhum sanatçı Özkan Uğur’un daha önce hiç yayınlanamayan ‘Severim’ şarkısı, vefatının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra ailesi tarafından sevenleriyle buluşturuldu.