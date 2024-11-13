NOW'un Gizli Bahçe dizisi sona eriyor

Başrollerinde Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in rol aldığı NOW'da ekrana gelen dizi Gizli Bahçe" reytinglere yenildi. Dizinin 6. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.

Bu yılın iddialı dizilerinin başında “Gizli Bahçe” geliyordu. Başrollerini Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı TMC Film imzalı dizi için karar verildi. Salı akşamları yayınlanan dizisinin beklenen reyting rakamlarının altında sonuçlar elde etmesi nedeniyle akıbeti merak konusuydu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçen hafta reytingleri artan dizinin izlenme oranları dün yayınlanan bölümde düştü. Nazlı ve Demir’in etkileyici hikayesini konu alan dizinin 6. bölümde final yapacağı iddia edildi.