NOx sensörleri ile çevre dostu çözümler sunan Türk şirketi, araçların emisyonlarını %85 azaltacak

Tipik bir binek araç yılda yaklaşık 4,6 ton karbon emisyonu salımı yaparken; NOx sensörleri ile çevre dostu çözümler sunan yerli şirketin geliştirdiği yeni nesil teknoloji, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte sergilenen yeni nesil NOx sensör sistemi, araçların karbon emisyonunu %85 azaltmasıyla dikkat çekti.

“Bu teknolojiyi 5 yıl içinde çevreci dönüşümün ana unsurlarından biri haline getireceğiz”

Otomotiv sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, teknolojilerine dair şu açıklamada bulundu: “Araçların karbon salımına dair söz konusu istatistikler, bireysel tercihlerimizin ve toplumsal alışkanlıklarımızın çevremiz üzerindeki doğrudan etkisini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Her bir aracın emisyonu küçük görünse de, milyarlarca otomobilin bir araya gelerek oluşturduğu karbon ayak izi, gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim krizini derinleştiriyor. Bu nedenle, karbon emisyonlarını azaltmak, sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir gereklilik haline geliyor. Biz de geliştirdiğimiz yeni nesil NOx sensör sistemiyle araçların karbon emisyonunu %85 azaltıyoruz. 5 yıl içinde bu teknolojiyi global ölçekte çevreci dönüşümün ana unsurlarından biri haline getirmek istiyoruz.”

“2028’de 4 milyar dolar katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdikleri Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde sürdürülebilirliğe ilişkin kararlılıklarını ortaya koyan MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, “Çevreye duyarlı teknolojiler geliştirerek, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek vizyonuyla hareket ediyoruz. Yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizle hem Türkiye’de hem de dünyada fark yaratıyoruz. Mayıs ayında 24,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık. 2025’in ilk beş ayında 111 milyar dolarlık ihracata imza atan ülkemizin dış ticaretine 2028’de 4 milyar dolar katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla özverili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.