Eski Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'dan flaş sözler: Daha önce hayatımda böyle bir şey yaşamadım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu N'Sakala flaş itiraflarda bulundu.

Eski Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'dan flaş sözler: Daha önce hayatımda böyle bir şey yaşamadım

Geçen sezon Beşiktaş ile yollarını ayıran Fabrice N'Sakala, Tivibu Spor'a açıklamalar yaptı.

AYRILIK HAKKINDA AÇIKLAMA
Beşiktaş'tan ayrılığı hakkında konuşan N'Sakala, "Daha önce hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Başlangıçta 'Trabzonspor ile ilgili bir fotoğrafı beğendiğin için' dediler. İşler daha da kötüleşti. Avrupa'da kadro dışı kalınca antrenman yapabiliyorsun, Türkiye'de böyle değil." dedi.

''ABOUBAKAR ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU''
"Aboubakar ile birlikte oynarsanız anlarsınız, çok iyi bir futbolcu. Santrfor pozisyonunda onu Lewandowski ile kıyaslayabilirsiniz."

''BATSHUAYI ABOUBAKAR KADAR PROFESYONEL DEĞİLDİ''
"Biz bir takımdık, egomuz yoktu. Kulüp her şeyi kontrol etmek istedi ama her şey yolundaydı. Batshuayi ve Pjanic gibi oyuncular gelince, artık takımda ego da vardı. Batshuayi, 'Hadi çocuklar ekstra çalışalım' diyen Aboubakar'dan farklıydı. Gençti ve Aboubakar kadar profesyonel değildi. Bu da her şeyi değiştirdi."

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