NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay'ın sözleri gündem oldu! İşten çıkarıldı mı?

Dün NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, AP kamerasına yakalandı. Videoda söylediği sözleriyle gündem olan Günay’ın işten atıldığı iddia edildi. Günay’a sahip çıkan Serdar Akinan ise sosyal medya hesabı üzerinden “Söyledikleri arasında herhangi bir şey yalan mı? Kendi aranızda her zaman bunları konuşmuyor musunuz?" dedi.

NTV MUHABİRİNİN YAYIN KAZASI

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, dün yayın kazası yaşadı. AP kameramanına takılan Günay’ın videoda, “Hiçbir şey alamadılar, yani biz bir şey alamadık.” “Biz aldık ama babayı aldık.” “Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar.” “Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var. Üç ekibin kavgası” sözleri yansıdı.

BABA OLDUĞU GÜN YAŞADI

Günay sosyal medya hesabı üzerinden baba olduğu günde böyle bir yayın kazası yaşandığını belirtti. Günay son olarak sosyal medya hesabını kapattı.

AKİNAN: SÖYLEDİKLERİ ARASINDA HERHANGİ BİR ŞEY YALAN MI?

Ünlü gazeteci Serdar Akinan ise Hüseyin Günay'ı işten çıkarıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Günay, "Bu kararda imzası olan herkes… Söyledikleri arasında herhangi bir şey yalan mı? Kendi aranızda her zaman bunları konuşmuyor musunuz?" dedi.

"YENİ BİR İŞSİZ GAZETECİMİZ OLDU”

Videoya ise kullanıcılardan; “Yeni bir işsiz gazetecimiz oldu.”, “adam 43 saniyelik videoyla bütün trolleri patlattı razıyız” ve “Bu görüntüler kimin talimatıyla sızdı sizce” şeklinde yorumlar geldi.