NTV'de şok ayrılık! Sosyal medya hesabından duyurdu

Doğuş Grubu'na ait kanallardan biri olan NTV'de 26 yıl boyunca kanalda görev alan Şef Kameraman Mesut Sert, kurumla yolları ayırdı.

Vedasını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla açıklayan Mesut Sert, “30 senelik meslek hayatımın 26 senesini geçirdiğim NTV ailemden bugün itibariyle ayrılıyorum. Her şey için çok teşekkürler. Hoşça kalın” dedi.

MESUT SERT KİMDİR?

30 senedir medya sektörünün içinde yer alan Mesut Sert, Mart 1999 yılından beri NTV'de görev yapıyordu.

Başarılı kameraman, 2011 senesinde NTV'de yayınlanan 'Mısır'da İsyan Ateşi' adlı haber programıyla Mete Çubukçu ile birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce verilen Sedat Simavi 'Televizyon Ödülü'nün sahibi olmuştu.