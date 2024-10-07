NTV’den Ahmet Yeşiltepe kararı! 'İsrail' sözleri tepki çekmişti…

NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısında NTV canlı yayınında İsrailli siviller için endişe duyduğunu belirterek, "İsrail bunu yaptı, bunu da hak etti demek doğru değil, sonuçta zarar gören siviller" dedi.

Bu açıklamaları sonrası Yeşiltepe'nin kurumla ilişiği kesildiği öne sürüldü.

Tepkiler üzerine özür dileyen Yeşiltepe, "Gazze'de insanlığa karşı suç işlendiğini ve bu suçun 'soykırım' olduğunu söyleyen bir yayıncıyım. Masum sivillerin ölmesine sebep olanın Siyonist rejim ve Netanyahu olduğunu belirttim. Üzdüğüm herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Ancak Yeşilepe'nin bu özür yeterli olmadı ve zorunlu izne gönderildi. İzin dönüşünde iş akdinin feshedileceği öğrenildi.

AHMET YEŞİLTEPE KİMDİR?

Ahmet Yeşiltepe, 1968 doğumlu Türk gazeteci, radyocu ve televizyoncudur. Anadolu Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim aldıktan sonra, 1992 yılında TRT'de televizyon muhabirliğine başladı.

Bosna Savaşı, Kosova Savaşı ve 11 Eylül saldırıları gibi birçok uluslararası olayda muhabirlik 1997 yılında NTV’nin New York temsilciliğini kurdu ve yedi yıl boyunca bu görevi yürüttü.

2004 yılından itibaren NTV’de “Ana Haber” programı başta olmak üzere birçok haber programını hazırlayıp sundu.

Ayrıca, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Radyolar Genel Yayın Koordinatörlüğü ve NTVMSNBC Genel Yayın Yönetmenliği gibi önemli pozisyonlarda görev aldı.

Yeşiltepe, tarih ve kültür ağırlıklı belgesel programlarıyla da tanınır. Özellikle Orta Asya ve Türklerin kökeni hakkında yaptığı programlarla biliniyor.