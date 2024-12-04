NTV’den üst düzey 2 veda: Suat Polat ve Erdoğan Durna ile yollar ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Medyaradar
NTV’den üst düzey 2 veda: Suat Polat ve Erdoğan Durna ile yollar ayrıldı

NTV’den üst düzey iki yeni ayrılık haberi geldi. Kurumda uzun yıllardır görev yapan Erdoğan Durna ve Suat Polat, bugün kuruma veda etti.

NTV’de uzun yıllardır görev yapan İstihbarat Şefi Erdoğan Durna ve usta yönetmen Suat Polat, bugün kuruma veda etti.

27 yılı aşkın süredir NTV'de çalışan Erdoğan Durna, veda mesajında, "Ailem olarak gördüğüm yerden ayrılmak çok zor oldu" ifadelerini kullandı. Suat Polat ise yaklaşık 13 yıldır NTV'de görev yapıyordu.

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ERDOĞAN DURNA KİMDİR?

İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulundan sonra 1990 yılında Anadolu Ajansı’nda polis adliye muhabiri olarak mesleğe başladı. 1996 yılı son ayında ise kuruluşu sırasında NTV’ye geçti.

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Susurluk skandalı, Ergenekon davası, Balyoz kumpası davalarında çok sayıda özel habere imza attı. Danıştay baskını sanıklarının Cumhuriyet Gazetesi’ne el bombası atan kişiler olduğunu, Danıştay baskını sanıklarının güvenlik kamerası görüntüsü ve ses kayıtlarını alıp yayınladı. Uğur Mumcu’nun katili Ferhan Özmen ve gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili özel haberler yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Büyük Şehir Belediyesi önünde halka ateş açan darbecilerin görüntüsünü alıp yayınladı.

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SUAT POLAT KİMDİR?

Uzun yıllar Kanal D Haber'i yönettikten sonra Uğur Dündar yönetimindeki Star Haber'de yönetmenlik yaptı. Ardından ise NTV Program Departmanı'nda göreve başladı. Yaklaşık 13 yıldır kurumda olan Suat Polat’ın yeni adresi ise bilinmiyor.

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