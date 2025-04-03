NTV'nin eski ekran yüzü kanalı topa tuttu!

Yaklaşık 15 yıl boyunca NTV'de görev yapan, 2020 yılında ise yolları ayıran deneyimli haberci Ilgaz Gürsoy, eski kanalına ağır ifadelerle yüklendi.

"MUZ CUMHURİYETİNİN Mİ HABER KANALISINIZ?"

NTV’nin sosyal medya hesabındaki son paylaşımlara dikkat çekerek sert ifadeler kullanan Ilgaz Gürsoy, “İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana bir tek haber geçmemiş. Gözaltı haberi yok, tutuklamalar yok, mitingler yok, Saraçhane yok, boykot yok” eleştirisinin ardından “Kusura bakmayın da muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız? Paralel evrenden mi haber veriyorsunuz?” tepkisini gösterdi.

Kanalın, ‘Türkiye’nin ilk ve bir zamanların en iyi haber kanalı’ olduğuna dikkat çeken deneyimli isim, “NTV’yi Çalışanlarının tüm emeğine rağmen bu hale getirenlere ne demeli!!! Yazık, çok yazık. Her geçen gün daha da habercilikten uzaklaşıyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

ILGAZ GÜRSOY KİMDİR?

Mesleğe 1997 yılında TRT İstanbul Haber Merkezi’nde Başak Doğru ve Can Akbel’in yanında ilk adımı atan Ilgaz Gürsoy, TRT1 ‘de yayınlanan Politika’nın Nabzı programının yapımcılığını üstlendi. Ardından Kanal 6 ve Kanal D Haber Merkezleri’nde muhabir olarak çalıştı. Bir süre İngiltere’de yaşamını sürdürdü. 2000 yılında BBC World Radyo ve Televizyon’da staj gördü.

Ardından SkyTürk’te 2 yıl boyunca Açık Tahta, Ekonominin Nabzı, Eko-Finans, Eksi-Artı gibi birçok ekonomi programını hazırlayıp sundu.

2005-2020 yıllarında NTV’de muhabir, sunucu, editör ve yapımcı olarak çalıştı. Bu dönemde Mehmet Barlas ve Emre Kongar’ın sunduğu Yorum Farkı programı ile özel yayınların editörlüğünü yaptı. Avrupa Birliği Sürecinde Sektörler ve Emlak programlarını hazırladı. 2020 yılında ise kurumla yollarını ayırdı.

2007 yılında Belçika ve Fransa’da Avrupa Birliği Eğitim Kurumları programına katıldı. 2010 yılında ise yine Belçika’da NATO’nun gazeteciler için düzenlediği eğitim programında yer aldı.

ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının hemen ardından Aralık ayında İsrail’de gelişmeleri takip etti. Batı Şeria, Beytüllahim ve Ramallah’ta sıcak bölgede yer aldı. Kudüs, Kadına Şiddet, Tüketici Hakları, İşsizlik, Ebola gibi konularda çok sayıda Yakın Plan ve Güncel Dosya hazırladı, sundu.

İl İl Seçim Nabzı İstanbul, Bursa, Muğla, Edirne gibi birçok şehirde programlar hazırladı. Canlı yayınlar yaptı.

Çevre sorunlarına yer verilen Yeşil Ekran programını hazırlayıp sundu.

Dünya Ekonomik Forumu’nda Davos’tan özel yayınlar yaptı. İsrail, Filistin, Suriye, Lübnan, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan, İtalya, İspanya, İsviçre, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede sıcak haberleri takip etti.

ABD Başkanları Clinton, Obama ve Trump, Papa, Hillary Clinton gibi isimleri takip etti.

2010 yılında Mavi Marmara Gemisi’nde 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda Adli Tıp Raporu’nu ilk kez NTV ekranında canlı yayında dünyaya duyurdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu Ilgaz Gürsoy, halen Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor. Aynı zamanda ekonomi muhabirliği, haber yazım teknikleri, tv program üretim süreci, medyada kadın temsili gibi dersler veriyor.