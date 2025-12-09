NTV’den flaş atama haberi geldi. Deneyimli gazeteci, kanalın yeni Washington muhabiri oldu.

NTV’de Hüseyin Günay’ın yerine yeni bir atama gerçekleştirildi. Kanalın yeni Washington Muhabiri Begüm Dönmez Ersöz oldu.

Medyaradar’ın özel haberine göre, gazeteci Hüseyin Günay’ın görevine, Beyaz Saray’daki Erdoğan-Trump görüşmesi sırasında habersiz kayda aldığı konuşmanın ortaya çıkmasının ardından son verilmişti.

BEGÜM DÖNMEZ ERSÖZ KİMDİR?

Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın çevirmenliğini yaparak başladı. Daha sonra CNN Türk Dış Haberler servisindeydi ve Dış Haberler Müdürlüğü’ne kadar yükseldi.

Demirören Grubu’nun CNN Türk’ü satın almasının ardından kanaldan ayrıldı, Washington’da CNN International’da geçici muhabirlik ve Amerika’nın Sesi’nde daimi muhabirlik yaptı.

Dış haberler geçmişi sayesinde özellikle Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye’nin dış politikası üzerine uzmanlaşan Begüm Dönmez Ersöz, artık kariyerine NTV’nin Washington muhabiri olarak devam edecek.

