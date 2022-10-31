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Randevusuna gelemeyen yandı. 2 hafta randevu alamayacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çeşitli sebeplerden dolayı aldığı randevuya gelemeyeceklere uyarıda bulundu. Diğer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 2 hafta yeni randevu verilmeyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 13:55
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu alıp gelemeyene 2 hafta randevu verilmeyeceğini açıkladı

Randevusuna gelemeyen yandı. 2 hafta randevu alamayacak
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerinde sunulan hizmetlere ilişkin randevu taleplerinde artış olduğu belirtildi.

Vatandaşların randevu taleplerinin nüfus müdürlüklerinde görevli personel tarafından en kısa sürede karşılandığına işaret edilen açıklamada, randevu saatinde nüfus müdürlüklerine gelemeyenlerin toplam randevu taleplerinin yüzde 15'ini oluşturduğuna değinildi.

Bu nedenle zaman zaman mağduriyetler yaşadığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak iki hafta sonra randevu verilebilecektir.

(Kaynak : AA)

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hacı ali
31.10.2022 14:21
suriyeliler randevu alıyor mu bir yılda kaç suriyeli hastaneye gitti açıkla akkppkkler  
 
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