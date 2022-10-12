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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 09:36
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

1- İlanda belirtilen kadroya yapılacak atamada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6- İlanda belirtilen kadroya başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Bölüm, adres, telefon no, e-mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).

2- Özgeçmiş (YÖK formatında).

3- Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).

4- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).

5- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla not döküm belgesi).

6- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).

7- Yabancı dil belgesi.

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

10- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).

11- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir) veya adayın beyanı (Beyan formu Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir).

12- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

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