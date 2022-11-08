8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 08:23
Takip Et

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete’de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. ilana konu olan kadro tam zamanlıdır.” Denildi.

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. internet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
1
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
3
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
4
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
5
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
6
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
7
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.