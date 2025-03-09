Nükhet Duru sosyal medyanın diline fena düştü! Eğilince olanlar oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nükhet Duru sosyal medyanın diline fena düştü! Eğilince olanlar oldu

Nilgün Belgün ve Saba Tümer ile birlikte program yapan Nükhet Duru dansıyla sosyal medyada gündem olurken, sahnede dans ederken bir anda eğilince olanlar oldu.

Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer ‘Kaynat Bakalım’ gösterileri 8 Mart Kadınlar Günü’nde düzenlendi.

70 yaşındaki Nükhet Duru gecede kendisine özgü dansı sosyal medyayı salladı. Dans ederken bir anda eğilen Nükhet Duru sosyal medyanın diline fena düştü.

Nükhet Duru'nun eğildiği sırada iç çamaşırının görünmesi sosyal medyada olay oldu.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Nükhet Duru'nun o hallerine "Beyaz çamaşırını görmeseydik", "Tayt konusunda ahkam kesiyordu yaptığına bak", "Hasta çamaşırı giymiş sanki", "Kadın çorap üstü korse giymiş", "Sanatıyla ilgilenin donuyla" yorumlar yapıldı.

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