Nükhet Duru'dan inanılmaz itiraflar

Editör: Murat ÖZTÜRK

Güçlü sesi ve neşesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Nükhet Duru, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında küçük yaşta evlatlık verildiğini ve annesinin kendisini ölü olarak bildiğini söyledi. Duru, yıllar önce yaptığı evlilikleri de çocuk için yaptığını itiraf etti.

"EVLATLIK VERİLDİĞİM EVDE KÜLKEDİSİ HAYATI YAŞADIM"

Velayetinin bulunduğu babası tarafından küçük yaşta evlatlık verildiğini söyleyen şarkıcı, "Annemle babam ben küçükken boşanınca babamda kalmışım. Sonra o da 'ben bakamıyorum' diyerek beni evlatlık verdi. Külkedisi hikayesi yaşadım ve verildiğim evde hizmetçilik yaptım. Annem o esnada beni arıyor ama trafik kazasında öldüğümü söylemişler. Sonra ben aniden karşısına çıkınca şoke oldu" dedi.

"İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTIM AMA OLMADI"

Yaşadığı her olaydan ders çıkardığını belirten Duru, "Bunlar hayatın sana oynadığı küçük oyunlar. Onlar yaşanmasaydı böyle bir Nükhet olmazdı. Konfor ortamında böyle bir yetenek ortaya çıkmaz. 11 yaşıma kadar çok konforluydum. 11 yaşından sonra intihar etmeye çalıştım ama olmadı. Bunlar yaşanmasaydı bu kadar hayata pençelerimi geçiremeyebilirdim. Ben bunları iyi vesileler olarak hatırlamayı tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

"BEN 30 YAŞINDA EVLENİNCE ANNEM HUZUR BULDU"

Özel hayatıyla ilgili konuşan usta isim, "Aşk grup işi değil. Benim gönlümün kapılarını açık ama olmuyor. Ben gençken de böyleydim. Allah'tan iki evlilik yaptım. Annem sürekli 'evde kaldın' diye ağlardı. Neyse ki 30 yaşında evlendim de huzur buldu" ifadelerini kullandı.

"İLK EŞİMİN ÇOCUKLARINI ÇOK SEVDİĞİM İÇİN EVLENDİM"

Nükhet Duru, Kalaycıoğlu'nun "Peki o iki evliliği nasıl yaptın, senin gönül kapılarını nasıl açtılar?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bunu söylemem çok ayıp olacak. Bir tanesinin 2 çocuğu vardı onlara bayıldım. Allah bana bu çocukların yanına bir kardeş daha yapmam için bana bu adamı yolladı, bu çocuklara bakmam lazım dedim. Böyle bir misyon yüklendim. Kendisini de sevdim, kibar bir insandı başlardı. O çocukların eksiğini tamamlamak istedim. Çok tatlılardı baş harfleri de bileğimde dövme olarak var. Sonra benim oğlum oldu ama evlilik olmadı. Münakaşa etmeden direkt gittim. 2,5 günde boşanma işlemini hallettik."

"2. EVLİLİĞİMİ OĞLUM İSTEDİĞİ İÇİN YAPTIM"

"Diğer evliliğimde de eşimin benim oğlumla arası çok iyiydi. 'Siz evlensenize' demişti. Nasıl istersen öyle olsun diyerek evlendik. O da dünya beyefendisi bir insandı. Hakkını asla ödeyemem. Oğlumun üzerinde ve diğer çocuklarımıza çok şefkatlidir."