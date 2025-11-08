Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Nükhet Duru, bu kez sözleriyle yürek burktu. Aslı Şafak'la İşin aslı programına konuk olan Duru, annesinin kaybının ardından kendisini bomboş hissettiğini söyledi. Duru’nun itirafı yürekleri dağladı.

Ben Sana Vurgunum, Yaralım, Beni Benimle Bırak, Bir Nefes Gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Nükhet Duru, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Duru, "Yaygın olmak başka bir şey, saygın olmak başka bir şey. Ben saygın olmayı tercih ettim" diyen Duru, müzikte popülerlik yerine kalıcılığı tercih ettiğini söyledi.

"HİT ŞARKI YAPMAK İKİ DAKİKALIK İŞ"

Özel hayatından ziyade müzik dünyasındaki üretim hızına da değinen Nükhet, “Hit şarkı yakalamak iki dakikalık iş. Tekerleme gibi bir söz, kolay bir melodi... Al sana hit şarkı! Ama o beni tatmin etmedi hiçbir zaman. Ben zor anlaşılan, uzun zaman dinlenen bir repertuvar tercih ettim” ifadelerini kullandı.

‘YAZDIKLARI NEZAKET SINIRLARINI AŞTI’

Sosyal medyadan kendisine yapılan yorumların nezaket sınırlarını aştığını söyleyen Nükhet Duru, "İnsanların sosyal medyada yazdıkları nezaket sınırlarını aştı. 'Senin artık dua etmen gerekmez mi?', 'Daha yaşına uygun giyin!' gibi yorumlar geliyor. Dinlemiyorum, okuduklarıma gülüyorum" dedi.

"ANNEM ÖLDÜĞÜNDE BOMBOŞ HİSSETTİM"

Annesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal süreci, "Annem çok şekilciydi. Annem öldüğünde bomboş hissettim kendimi, 'Kime beğendireceğim?' dedim. Hastanede yatarken bile elbisemin altına giydiğim ayakkabı uygun mu diye bakardı" sözleriyle anlattı.

ŞÖHRETİ FAZLA CİDDİYE ALMAYIN

Gençlere de tavsiyede bulunan Nükhet Duru, şöhreti fazla ciddiye almamaları gerektiğini vurguladı:

"Gençler kendi yaptığı işi aşırı ciddiye alıp şöhretin yükünün altında eziliyor. Bu bir oyun. Pozlar verip evin duvarına asmamalılar. Evden çıktığım an Nükhet Duru olabilirim, evde Nünü'yüm. İnsanın kendi yaptığı işin altında ezilmesi kadar acıklı bir durum olamaz."