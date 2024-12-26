Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer güvenliği artıracak yeni kararlar yayımlandı

Kaynak: AA
Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer güvenliği artıracak yeni kararlar yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer tesislerde yürütülen faaliyetlerin izlenebilirliğini artırmak, güvenlik standartlarını yükseltmek ve denetim süreçlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni düzenlemeler içeren kurul kararı yayımladı.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer tesislerde yürütülen faaliyetlerin izlenebilirliğini artırmak, güvenlik standartlarını yükseltmek ve denetim süreçlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni düzenlemeler içeren kurul kararı yayımladı.

Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, tedarikçi firmaların sunduğu hizmetlere ilişkin tüm verilerin izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınması zorunlu hale gelecek. Bu verilerin depolanmasını ve gerçek zamanlı takibini sağlayacak bir elektronik sistem kurulacak. Söz konusu sisteme, NDK ve bağımsız gözetim şirketlerinin gerçek zamanlı erişim hakkı bulunacak.

Ayrıca, tahribatlı testlere ilişkin laboratuvar ortamında alınan görüntü kayıtlarının en az 3 ay boyunca muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi. Bu şartlara, kararın yayımlanmasından itibaren en geç 6 ay içinde ilgili tedarikçiler ve kuruluş tarafından uyum sağlanması kararlaştırıldı.

Son Haberler
Zamanında müdahale hayat kurtarır! Uzmanlar çocuklar için uyardı
Zamanında müdahale hayat kurtarır! Uzmanlar çocuklar için uyardı
Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezaları artırıldı
Enerji piyasalarında 2025'te uygulanacak idari para cezaları artırıldı
Gaziantep FK Boateng ile anlaştı
Gaziantep FK Boateng ile anlaştı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Yusuf Sarı resmen Başakşehir’de. 3,5 yıllık imzayı attı
Yusuf Sarı resmen Başakşehir’de. 3,5 yıllık imzayı attı