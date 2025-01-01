Nükleer felaketten 40 yıl sonra Çernobil'de hayat nasıl? Gelecekte neler olabilir?

Bugün Çernobil’de ne gibi değişiklikler yaşanıyor? Felaketten geriye kalanlar nasıl bir yaşam sunuyor? Ve Çernobil’in geleceği ne olacak? İşte tüm detaylar...

Çernobil felaketi, bölgedeki insanları korkutucu bir hızla terk etmeye zorladı. Ancak yıllar sonra, terkedilmiş şehirde doğa şaşırtıcı bir şekilde yeniden canlanmaya başladı.

Çernobil’in 30 kilometre çapındaki "Alınmaz Bölge" (Exclusion Zone) hala terkedilmiş durumda, fakat bu bölge şimdi Dünya’nın en büyük vahşi yaşam alanlarından biri haline gelmiş durumda.