Nükleer felaketten 40 yıl sonra Çernobil'de hayat nasıl? Gelecekte neler olabilir?

Çernobil’in terkedilen bölgesinde doğa canlanmış olsa da, insanlar hala korku ve kaygıyla bu bölgeye geri dönmüyorlar. Ancak, bölgedeki bazı cesur bireyler, Çernobil’e geri dönerek normal yaşamlarına devam etmeyi tercih etti. Bu kişilere, "Samosely" deniyor. 1986’daki felaket sırasında bölgeyi terk etmeyen ve hala orada yaşamaya devam eden bu insanlar, bir yandan çok az sayıda kalmışken, diğer yandan büyük bir cesaret örneği sergiliyorlar.
Çernobil'deki insanlar, radyoaktif sızıntının oldukça yüksek olduğu bölgelerde yaşadıkları için sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar. Çernobil felaketi sonrasında, bölgede kanser vakalarının artışı ve genetik hastalıkların yaygınlaşması, bilim insanları ve sağlık uzmanları tarafından sıkça rapor edilmişti.
Bununla birlikte, bölgede yaşamaya devam edenlerin sağlığıyla ilgili yapılan araştırmalar, özellikle uzun süreli maruziyetin ciddi sağlık problemleri doğurduğunu gösteriyor.