Nükleer santral ihalesinde kriz çözüldü

Çekya Yüksek İdare Mahkemesi, Dukovani Nükleer Santrali'nde yeni reaktörlerin inşasını kapsayan sözleşmenin imzalanmasını engelleyen kararı iptal etti. Elektrarna Dukovany II şirketi ile ihaleyi kazanan Güney Koreli KHNP’nin başvurusu üzerine alınan karar, 407 milyar korunu bulması beklenen projeye büyük ivme kazandırdı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Lukas Vlcek kararı memnuniyetle karşılarken “Bu fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi.

Karar, Brno Bölge Mahkemesi’nin daha önce aldığı tedbir kararını geçersiz kıldı. Böylece imza sürecinde hukuki bir engel kalmadı. KHNP’nin Çekya’daki nükleer projelerden sorumlu başkan yardımcısı Harry Chang, tekliflerinin Haziran sonuna kadar geçerli olduğunu vurgulayarak, sürenin uzatılacağının garanti olmadığını belirtti.

EDF'nin açtığı ana davaya ilişkin duruşma ise 25 Haziran’da yapılacak. Mahkeme, sözleşmenin gecikmesinin kamu çıkarına aykırı olabileceğini ifade etti. Antimonopolní úřad yani Rekabet Kurulu, EDF’nin itirazlarını daha önce reddetmişti.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hükümet, KHNP’nin teklifini EDF’ye tercih etmiş, ABD merkezli Westinghouse ise yarış dışı bırakılmıştı.