Numan Kurtulmuş 2 gazeteciyi Macaristan’da barıştırdı! Nevşin Mengü'yle Melik Yiğitel canlı yayında birbirlerine girmişlerdi

CNN Türk'teki bir canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme, sunucu Hande Fırat ile yorumcu Melik Yiğitel arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı. Bu gerginlik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un araya girmesiyle son buldu.

Olay, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye yaptığı seyahat sırasında Trump'la görüşmesinin detaylarını ele alan programda patlak verdi.

Yiğitel, yayında bu önemli zirvenin yeterince yorumlanmadığını öne sürerek eleştiri yaptı. Buna karşılık Fırat, Yiğitel'i "Şu an şov yapma, lütfen. Benim üzerimden bu işe bulaşma, sonradan pişman olursun!" diye uyardı.

Yiğitel ise tepkisini "Bu şov değil, sadece kendi görüşlerimi paylaşıyorum" diye savundu.

Fırat, "Fikir beyan etmek başka, hakaret etmek başka; yalan söylemek ise bambaşka" diyerek sert bir yanıt verdi. Konuklardan Zafer Şahin'in araya girme çabaları da sonuçsuz kaldı ve stüdyoda kısa süreli bir kaos yaşandı.

Tartışmanın yankıları sürerken, Numan Kurtulmuş sahneye çıktı.

Macaristan'da Kurtulmuş, Fırat ve Yiğitel'i bir araya getirerek barıştırdı.

Gazeteci Nevşin Mengü, üçlünün birlikte verdiği samimi bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hande Fırat ve Melik Yiğitel'i bizzat barıştırmış" notunu düştü.