Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman ziyaretleri kapsamında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti. Kurtulmuş, "Kaybettiklerimizi unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile il protokolü, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı, Adıyaman'da kabirleri başında rahmetle andık. O gün, yüreklerimizi yakan bir imtihanla karşılaştık ama aynı zamanda dayanışmanın, kardeşliğin ve umudun da en güçlü örneklerini verdik. Kaybettiklerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Onların aziz hatırasını, birlik içinde yeniden ayağa kalkan bu topraklarda yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."