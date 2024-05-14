Bahçeli ile görüşen Kurtulmuştan yeni anayasa açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli ile görüşen Kurtulmuştan yeni anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet bahçeli ile faydalı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında patileri gezen Numan Kurtulmuş, MHP lideri bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiğini ifade ederek, “Son derece verimli, son derece faydalı Türkiye'nin geleceği ile ilgili görüşlerimizi de paylaştık. Türkiye, darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulacak” dedi.

Görüşme sonrasında kameralar karşısına geçen iki isim basın mensuplarına poz verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapmazken TBMM Başkanı Kurtulmuş ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bahçeli Bey'in görüşlerini alarak turumuzu sürdürdük. Son derece faydalı. Türkiye bu yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulacak. Demokrasi, yeni bir anayasa ile karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye’de bu konuda fikirlerim var diyen herkesi dinleyeceğiz. Umut ediyoruz ki yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır. Sonunda söz de karar da Meclis'indir." dedi.

TBMM başkanı Kurtulmuş daha önce de yeni anayasa görüşmeleri için CHP, İYİ Parti, Saadet ve DEM Parti gruplarını ziyaret etmişti.

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