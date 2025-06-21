Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin merakla beklediği tarihi verdi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin de çağrıda bulunduğu komisyona ilişkin, "Türkiye'nin çok büyük bir kısmında toplumsal bir desteğin olduğunu görüyorum. Bundan sonraki süreçte parlamentonun da devreye girmesi mecburidir. Parlamentonun üzerine düşen sorumluluklar var. Bunun için de en kısa zamanda ümit ederim ki parlamento yaz tatiline girmeden evvel grubu kurarak çalışmalarımıza başlarız" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının sonunda TOBB Brüksel Temsilciliği'nde Türk gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

"PARLAMENTO YAZ TATİLİNE GİRMEDEN GRUBU KURARAK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLARIZ"

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis’te kurulması planlanan komisyon ve bu sürecin bölgeye etkilerinin neler olacağına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye’nin sadece bir temenniden ibaret olmadığını söyledi. Türkiye’nin ayaklarına 50 yıldır pranganın vurulduğunu dile getiren Kurtulmuş, artık Türkiye’nin terör meselesini tamamıyla geride bırakması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Tarihi bir fırsatın yakalandığını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin çok büyük bir kısmında toplumsal bir desteğin olduğunu görüyorum. Bundan sonraki süreçte parlamentonun da devreye girmesi mecburidir. Parlamentonun üzerine düşen sorumluluklar var. Bunun için de en kısa zamanda ümit ederim ki parlamento yaz tatiline girmeden evvel grubu kurarak çalışmalarımıza başlarız" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan'ı meclise davet edip,'terörü lağvettiğini açıklasın' çıkışıyla yeni süreç başlamıştı. Süreçte terör örgütü PKK'nın kendini fesih etmesiyle sürüyor. Son olarak sürecin partililer arasında da görüşülmesi için Devlet Bahçeli iktidara 'komisyon' çağrısı yapmıştı.