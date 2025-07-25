Numan Kurtulmuş, komisyon için isim istedi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Numan Kurtulmuş, komisyon için isim istedi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te kurulması planlanan komisyonda yer alacak siyasi parti üyelerinin isimlerini talep etti. Öte yandan siyasi partilerin temsil edileceği milletvekili sayısı belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre TBMM'de "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece yönelik kurulacak 51 kişilik komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek.

Ayrıca, TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.

SÜRE VERDİ

Partilerden 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar komisyon için isim vermeleri istendi.

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