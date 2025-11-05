Komisyonda “İmralı’ya gidiş” başlığının yarın günü yapılacak toplantıda gündeme gelmesi beklenirken eğer Konsensüs sağlanırsa, komisyon üyeleri tarafından oluşacak bir heyetin 15 gün içinde İmralı’ya gidebileceği ifade ediliyor.

KURTULMUŞ PARTİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon içerisinde bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile Meclis’te bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşme Kurtulmuş’un Meclis makamında saat 16.30’da gerçekleşecek. Yarın yapılması beklenen komisyon toplantısının gündemi ile ilgili hususların konuşulması bekleniyor.

KOMİSYON TARAFINDAN İMRALI'YA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde bu hafta dikkat çeken başlıklardan biri “İmralı’ya gidiş” olacak. Komisyonu’nun perşembe günü gerçekleşecek 17’nci toplantısında, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin İmralı Adası’na gitmesi önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis kulislerinde, uzlaşma sağlanması durumunda heyetin 15 gün içinde ziyareti gerçekleştirebileceği belirtiliyor.