Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrı ve çıkışları ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK, silah bıraktığını iddia etti.

Gelinen noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni sürecin yasal altyapısını hazırlayacak olan ve TBMM Çözüm Komisyonu olarak ifade edilen komiyonun kuruluşu için siyasi parti grup başkan vekilleri ile bugün bir araya geldi.

MECLİS'TEKİ BÜTÜN GRUPLAR KATILDI

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı saat 12.30 civarında sona erdi.

Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Meclis Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Kavuncu, Yeni Yol Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve AKP Grup Başkan Vekilleri katıldı.

İLK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Toplantı sonunda Numan Kurtulmuş'un bir kere daha siyasi parti liderlerini ziyaret edeceği öğrenildi.

Bu kapsamda Kurtulmuş, CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları ile yeniden bir görüşme gerçekleştirecek.

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