Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkacak

Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya gelen siyasi parti grup başkan vekilleri toplantısında beklenen sonuç çıkmadı. "TBMM Çözüm Komisyonu"nun kurulması için Kurtulmuş bir kere daha liderleri ziyaret edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrı ve çıkışları ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK, silah bıraktığını iddia etti.

Gelinen noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni sürecin yasal altyapısını hazırlayacak olan ve TBMM Çözüm Komisyonu olarak ifade edilen komiyonun kuruluşu için siyasi parti grup başkan vekilleri ile bugün bir araya geldi.

MECLİS'TEKİ BÜTÜN GRUPLAR KATILDI

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı saat 12.30 civarında sona erdi.

Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Meclis Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Kavuncu, Yeni Yol Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve AKP Grup Başkan Vekilleri katıldı.

İLK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Toplantı sonunda Numan Kurtulmuş'un bir kere daha siyasi parti liderlerini ziyaret edeceği öğrenildi.

Bu kapsamda Kurtulmuş, CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları ile yeniden bir görüşme gerçekleştirecek.

Açılım “tiyatrosu” Meclis sahnesinde! Komisyon kuruluyorAçılım “tiyatrosu” Meclis sahnesinde! Komisyon kuruluyor

Son Haberler
Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası (18 Temmuz 2025)
Dolar ve euroda son durum ne?
Seyit Torun’dan Ordu için sert tepki: Yol yok, sağlık yok, üretici perişan
Seyit Torun’dan Ordu için sert tepki: Yol yok, sağlık yok, üretici perişan
Selçuk Şahin hedef büyüttü! "Başkanımız ilk 10 diyor ama ben..."
Selçuk Şahin hedef büyüttü! "Başkanımız ilk 10 diyor ama ben..."
Borsa günün ilk yarısında geriledi (18 Temmuz 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi (18 Temmuz 2025)
Başsavcı suskunluğunu bozdu! Mansur Yavaş'a “Ankara'nın yiğit evladı” demişti...
Başsavcı suskunluğunu bozdu! Mansur Yavaş'a “Ankara'nın yiğit evladı” demişti...