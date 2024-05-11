Numan Kurtulmuş özel uçakla Meksika’ya gitti tasarrufu övdü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meksika ve Küba ziyaretlerine özel uçak ile gitmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Kurtulmuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt verirken tasarruf övgüsü yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Meksika ve Küba’ya resmi ziyaret kapsamında gittiğini belirterek, ziyaretleri tek başına gerçekleştirmediğini ve milletvekilleri ile birlikte gittiğini söyledi. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş eleştirilerin haksız olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Bu, resmi bir ziyaret. Göreve geldiğimiz günden bu yana tarifeli uçakla gitmemiz mümkün olan her yere tarifeli uçakla gittim. Milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir adımı atmadığım gibi bu yöndeki haksız eleştirileri yapanlardan çok daha ciddi bir şekilde kamu malının nasıl korunması gerektiğini biliyorum.

Mesela aynı gün içerisinde sabah Antalya'da, öğle vakti ise Denizli'de bir programımız vardı. Bu iki programı Meclis Başkanı olarak nasıl yapacağım? Geçenlerde çok haksız bir şekilde dile doladıkları, iftira attıkları, 'Aile ziyareti için gitti' dedikleri Mardin'e, 'Akademi ve Siyonizm: Baskılar, Korkular ve İtirazlar' ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapmak üzere gittim. Gittiğimiz uçakta 5 milletvekili arkadaşımız da vardı.

Uçakla gitmemizin bir diğer nedeni, aynı gün Ankara'daki programlarımızın yoğunluğu. O gün Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili ile görüştük, programa yetişmek için de uçağı kullandık. Bütün bu ziyaretleri, şahsi gezim olarak yapmıyorum. Hiçbir ziyarete de tek başıma gitmiyorum. Gerçekleştirdiğim bütün ziyaretler resmidir ve hepsi de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekili arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirilmiştir. Bu son derece maksatlı ve haksız bir eleştiridir."