Numan Kurtulmuş "süreç" komisyonu için tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş "süreç" komisyonu için tarih verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyonu için "Ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kurulması planlanan "Terörsüz Türkiye" komisyonu hakkında açıklama yaptı.

"AĞUSTOS BAŞINDA BAŞLATACAĞIZ"

Kurtulmuş, açıklamada "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş partilerden 31 Temmuz'a kadar komisyona katılacak isimleri bildirmelerini istemişti.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece yönelik kurulacak 51 kişilik komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek.

Ayrıca, TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.

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