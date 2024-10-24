Numan Kurtulmuş ve Cevdet Yılmaz'dan TUSAŞ açıklaması

Dün Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu. Hain saldırının planlayıcıları ise etkisiz hale getirilmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde açıklamalarda bulundu.

KURTULMUŞ: TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİNDEN DÖNMEYECEKTİR

‘Böylesine önemli bir dönemde bu saldırıları def edeceğimizi ve teröre teslim olmayacağımızı söylüyoruz’ diyen Kurtulmuş, “Hem seçilen mekan hem de zaman itibarıyla tesadüf değildir. Bu saldırının arkasındaki aklın neler olduğunu biliyoruz ve hazırlıklarımızı eksiksiz sürdüreceğiz. Birileri Türkiye’nin savunma sanayindeki başarılarından rahatsız olmuş olabilir. Kim hangi planı yaparsa yapsın Türkiye tam bağımsızlık hedefinden dönmeyecektir. Hep daha ileriye gidecektir.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: SAVUNMA SANAYİMİZ HEDEF ALINDI

Savunma sanayiye dönük bir saldırı olduğunun altını çizen Yılmaz, “Terörün bizi sevk etmek isteyenler bir amaçla yapıyorlar. Biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Birliğimizi daha çok yücelteceğiz. Tam bağımsız Türkiye hedefine giden yolda rahatsız oluyorlar moral bozmaya çalışıyorlar. Kahraman çalışanlarımızla daha büyük azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bunu araç olarak kullananlara bu mesajı açık şekilde veriyoruz. Türkiye çok daha emin adımlarla devam edecektir.” dedi.