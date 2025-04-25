Numan Kurtulmuş'a 'İmamoğlu' sürprizi

23 Nisan töreninde TBMM Başkanı Kurtulmuş’a tebrik için gelen bir çocuk, soyadının “İmamoğlu” olarak söyleyince salonda kısa süreli sessizlik yaşandı.

Kurtulmuş, ismi tekrar edip çocuğun başını okşayarak uğurladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Halk TV'deki habere göre Meclis’in Mermerli Salonu’nda gerçekleşen törende, Kurtulmuş’u aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yüksek yargı başkanları, bazı bakanlar, Meclis başkan vekilleri, milletvekilleri, eski TBMM üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin ve üniversite rektörlerinin de bulunduğu çok sayıda isim tebrik etti.

Kurtulmuş'u elini sıkarak tebrik edenlerin arasında bir çocuk da yer aldı.

"Sen kimsin? Gel. İsmin ne senin? demesi üzerine çocuk yanıt verdi. İsmini söylemesi üzerine de

Kurtulmuş, " Soyadın ne?" sorusunu yöneltti.

Çocuk, "İmamoğlu" olduğunu söyleyince kısa süreli bir sessizlik oluştu. Kurtulmuş, "İmamoğlu" kelimesini tekrarladıktan sonra çocuğun kafasını sevip yolcu etti.