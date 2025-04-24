Numan Kurtulmuş'a Meclis'te 'İmamoğlu' sürprizi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile tören düzenlendi. Meclis'in 105. kuruluş yıl dönümüne dair törende TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş, tebrikleri kabul etti.

KURTULMUŞ'A İMAMOĞLU SÜRPRİZİ

Öte yandan Kurtulmuş'u ziyaret edenler arasında dikkat çeken bir isim vardı. Kendisini tebrik eden çocuğun soyismini soran Kurtulmuş, 'İmamoğlu' yanıtını aldı.

Bu yanıt karşısında Kurtulmuş'un bir süre sessiz kalması dikkat çekti.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmış 23 Mart'ta ise tutuklandı.

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

İmamoğlu'nun avukatının avukatı da gözaltına alındı!