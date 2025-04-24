Numan Kurtulmuş'a Meclis'te 'İmamoğlu' sürprizi

Düzenleme: Kaynak: ANKA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan töreninde kendisini ziyarete gelen bir çocuğun soyisiminin İmamoğlu olması karşısında şaşkınlığını koruyamadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile tören düzenlendi. Meclis'in 105. kuruluş yıl dönümüne dair törende TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş, tebrikleri kabul etti.

KURTULMUŞ'A İMAMOĞLU SÜRPRİZİ

Öte yandan Kurtulmuş'u ziyaret edenler arasında dikkat çeken bir isim vardı. Kendisini tebrik eden çocuğun soyismini soran Kurtulmuş, 'İmamoğlu' yanıtını aldı.

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Bu yanıt karşısında Kurtulmuş'un bir süre sessiz kalması dikkat çekti.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmış 23 Mart'ta ise tutuklandı.

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

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