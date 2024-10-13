Numan Kurtulmuş'tan geri adım: Üçüncü madde konusunda tartışma yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği anayasadaki "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğine yönelik sözler büyük yankı uyandırdı.

Birçok siyasi Numan Kurtulmuş'a tepki gösterirken vatandaşlarda yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

"3. MADDE İLE İLGİLİ BİR ŞEY GEÇMEDİ KONUŞMAMDA"

Kurtulmuş gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk dört madde ile ilgili tartışmanın söz konusu olmadığını belirten Kurtulmuş, "Bu konuda çok titiz olmamız gereken süreçteyiz. İlk 4 madde hakkında tartışmanın başlatılması sürece zarar veren ve vakit kaybettiren gelişme olur. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki 3. Madde ile ilgili bir konu gündeme geliyormuş gibi algi oluşturulması bir algı yönetimidir. 3. Madde ile ilgili bir şey geçmedi konuşmamda. Usul esasa mukaddemdir. Hangi maddeleri yazacağınızdan ziyade anayasanın nasıl yapılacağı ve bu süreçte anayasanın yapımına diline ilişkin konuları konuştum. 3. Madde ile ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, yanlıştır ve bir algı operasyonudur" ifadelerini kullandı.