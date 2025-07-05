Numan Kurtulmuş'tan "Aşure Günü" mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Numan Kurtulmuş'tan "Aşure Günü" mesajı

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Aşure Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Aşure Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Peygamber Efendimizin sevgili torunu, cennet gençlerinin önderi Hazreti Hüseyin Efendimiz ve beraberindeki yoldaşlarının Hak yolunda mübarek canlarını feda ettikleri Kerbela'nın acı hatırasını, ibretle ve hüzünle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Numan Kurtulmuş, mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Hazreti Hüseyin Efendimizin zulme karşı duruşunu ve adalet mücadelesini daha çok anmanın, anlamanın ve yolunu yol edinmenin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kerbela hadisesi bizlere her türlü fitneden, tefrikadan, bencillikten uzak durmanın, ümmet olmanın, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek kardeş olmanın önemine işaret etmektedir. Gerek ülkemizin gerekse İslam aleminin sulh ve selamet içinde bir geleceği ancak bu değerler ışığında mümkün olacaktır. Bugün vesilesiyle Serdar-ı Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimizi, onunla birlikte Kerbela'da şehit olan büyüklerimizi, Hak ve hakikat yolunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum."

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